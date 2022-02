Comunicazione: Università Cattolica Milano, il 22 febbraio inaugurazione di un ciclo di master class Almed guidato da Marcello Foa

L’open lecture “Fascino e insidie dei media digitali. Conosciamo davvero il mondo in cui viviamo?” di martedì 22 febbraio presso l’Università Cattolica di Milano (aula Pio XI in largo Gemelli 1 – ore 11) apre un ciclo di incontri promossi dall’Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo (Almed), che si svilupperanno intorno alle grandi questioni che attraversano il dibattito contemporaneo sui media e la digitalizzazione. Dopo i saluti del rettore dell’Ateneo Franco Anelli, seguirà la open lecture di Marcello Foa, giornalista e già presidente Rai, con la moderazione di Fausto Colombo, direttore del dipartimento di Scienze della comunicazione dello spettacolo. Le conclusioni saranno affidate alla direttrice di Almed, Mariagrazia Fanchi.

L’incontro di martedì 22 febbraio darà il via a una serie di lezioni che, entro il mese di aprile, Foa guiderà coinvolgendo di volta in volta altri ospiti professionisti del settore, per approfondire tematiche al centro dei master coinvolti. Si parlerà della radiofonia pubblica a livello nazionale ed europeo; del giornalismo con particolare riferimento alle fake news, quali minacce “invisibili” che ne minano la credibilità, e alla sfiducia a livello internazionale nei confronti sia dei media mainstream sia di quelli alternativi; della televisione con riferimento ai punti di forza e alle criticità del servizio pubblico italiano e internazionale; del ruolo delle immagini nell’evoluzione dei media digitali dove si è passati dalla messaggistica scritta a quella visiva.

Almed, da sempre attenta all’evoluzione del dibattito della vita pubblica del nostro Paese e aperta a uno sguardo internazionale, con questa iniziativa consolida l’intenzione di collaborare con strutture e professionisti esterni all’Ateneo per svolgere attività formative e di ricerca.