Diocesi: Cerignola, da lunedì la “tre giorni biblica” sulla sinodalità

In pieno clima di sinodalità, organizzata dall’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi-apostolato biblico di Cerignola-Ascoli Satriano, guidato da don Donato Allegretti, si svolgerà dal 21 al 23 febbraio, a partire dalle ore 19, nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Cerignola, la “tre giorni biblica”, quest’anno centrata sul tema de “La sinodalità: fondamenti biblici del camminare insieme”. Animeranno le giornate di studio e di riflessione suor Grazia Papola, direttrice dell’Istituto di scienze religiose “San Pietro Martire” di Verona (“La Comunità convocata. L’assemblea di Sichem” il 21 febbraio; “La Comunità in discernimento. Gli esempi di Gerusalemme e Corinto” il 22 febbraio) e la biblista Rosanna Virgili (“L’orizzonte di una Chiesa sinodale nel libro degli Atti”).

Sarà possibile seguire la diretta streaming dei lavori, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.