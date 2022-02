Giovani: Sermig, martedì 22 febbraio il pedagogista Daniele Novara all’Università del Dialogo

Gli effetti della pandemia sulle nuove generazioni, la fatica della ripartenza, i rischi per il futuro. Come ce ne possiamo prendere cura? Sarà questo il tema del prossimo incontro dell’Università del Dialogo del Sermig, in programma martedì 22 febbraio, alle ore 18,45 negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino.

Ospite Daniele Novara, uno dei pedagogisti più autorevoli del nostro Paese. Oggi vive a Piacenza dove nel 1989 ha fondato il Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Dal 2004 è docente del master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano e dal 2002 dirige “Conflitti”, rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica.

L’incontro, a ingresso libero con green pass rafforzato, sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Sermig e sul sito: www.sermig.org/diretta.

L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo.