Diocesi: Vittorio Veneto, al via lunedì la XIX Settimana sociale sul tema “La finanza, tra profitto e bene comune”

Ogni anno, dal 2003, nel mese di febbraio, nella diocesi di Vittorio Veneto si celebra la Settimana sociale, che si articola normalmente in alcune serate di approfondimento su questioni di rilevanza sociale, politica ed economica. È organizzata da un Comitato di circa venti persone, rappresentanti delle realtà del territorio che promuovono l’iniziativa: Pastorale sociale, Pastorale giovanile, Azione Cattolica, Acli, Movimento dei Focolari, settimanale diocesano L’Azione, Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei santi”, Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti), centro culturale “G. La Pira”. Quest’anno la Settimana sociale, giunta alla XIX edizione, si terrà dal 21 al 25 febbraio ed affronterà il tema “La finanza, tra profitto e bene comune”.

Primo incontro lunedì 21 febbraio, ore 20.45, auditorium Toniolo (in presenza, con green pass) sul tema “Finanza nell’economia di Francesco”. Relatori Luigino Bruni, direttore scientifico Economy of Francesco, Università Lumsa, e Alberto Lanzavecchia, Università degli studi di Padova. Mercoledì 23 febbraio, ore 20.45 (solo on line: sul sito de La Tenda Tv) “I nodi della finanza”. Ne parleranno Simona Beretta, Università Cattolica del Sacro Cuore, e Luca Fantacci, Università Bocconi. Venerdì 25 febbraio, ore 20.45 (solo on line: sul sito de La Tenda Tv) si parlerà di “Una finanza sostenibile?” con Carlo Antiga, presidente Banca Prealpi San Biagio; Andrea Baranes, vicepresidente Banca Etica; Loris Sonego, presidente Banca della Marca.