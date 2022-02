Strage di Capaci: Auser Veneto, due incontri con Angelo Corbo, a 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone

Perché Giovanni Falcone, dopo il trasferimento a Roma, non aveva più una scorta specifica? Che fine ha fatto il rullino sottratto al primo soccorritore da due “agenti” non ben identificati? A trent’anni dalla strage di Capaci, Auser Veneto organizza due incontri a ingresso gratuito con Angelo Corbo, poliziotto della scorta del giudice Giovanni Falcone, autore del libro “Strage di Capaci” (Diple edizioni). “Con la testimonianza di quest’ospite d’eccezione si cercherà di capire paradossi, omissioni e altre dimenticanze di quei tragici avvenimenti che sconvolsero il nostro Paese”, si legge in una nota dell’Auser.

Gli incontri si terranno venerdì 25 febbraio alle ore 16, presso la Sala Auditorium SPI Cgil di Treviso (Via Dandolo, 8) e sabato 26 febbraio alle ore 10.30 presso il Circolo Auser lnsieme l’anziano con noi di Mestre (Via Gagliardi, 27). Gli eventi ad ingresso libero rientrano nel progetto Rete solidale sostenuto dalla Regione del Veneto. L’incontro sarà trasmesso anche dalla pagina Facebook di Auser Veneto https://www.facebook.com/AuserVeneto/. Ingresso gratuito aperto alla cittadinanza previa esibizione del Green Pass secondo la vigente normativa.

L’iniziativa rientra nel progetto di Auser Veneto Rete solidale finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.