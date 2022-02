Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: mons. Raspanti (Cei), “ci interrogheremo su diritti e doveri delle comunità cristiane nelle città in vista del bene comune”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Abbiamo scelto di affrontare il tema delle città e della cittadinanza, da diversi punti di vista”. Così mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Cei, ha illustrato i contenuti del convegno “Mediterraneo frontiera di pace”, in collegamento con la conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Firenze. Il convegno promosso dalla Cei si svolgerà in contemporanea con l’incontro dei sindaci, invitati dal sindaco di Firenze; entrambi poi confluiranno nell’incontro con Papa Francesco, domenica 27 febbraio. “Noi porremo attenzione – ha detto mons. Raspanti – ad alcuni temi fondamentali, quali la presenza dei bisognosi, il prendersi cura di chi ha di meno, la convivenza di pluralità di fedi e culture, la necessità di riconoscimenti reciproci, di mettersi insieme per collaborare tra le varie presenze che sono nelle città. Guardare alla situazione ecologica e agli squilibri che sono alla base delle migrazioni e che causano la ferita grave che sono le morti, gli scontri, le violenze. Ci interrogheremo, noi vescovi, su quali diritti e quali doveri le comunità cristiane hanno all’interno delle città, per contribuire al bene comune e alla pace”.