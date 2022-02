Diocesi: Acireale, morto mons. Donzuso, direttore emerito dell’Oasi. Mons. Raspanti, “esempio splendente di vita sacerdotale per le generazioni future”

È morto a 85 anni mons. Alfio Donzuso, sacerdote della diocesi di Acireale, canonico del Capitolo cattedrale e direttore emerito dell’Oasi. La camera ardente sarà allestita domenica 20 febbraio a partire dalle ore 19.30 nella basilica cattedrale, dove saranno celebrati i funerali lunedì 21, alle ore 9.

Nato a S. Venerina il 21 giugno 1936, fu ordinato sacerdote il 15 marzo 1964 a Dagala del Re (Santa Venerina) dal vescovo mons. Pasquale Bacile.

Mons. Donzuso ha ricoperto in diocesi molti uffici. Dopo una breve parentesi di vicario parrocchiale a “Maria SS.ma Annunziata” di Calatabiano, fu nominato vice rettore del Seminario vescovile di Acireale. Nel 1983 fu nominato parroco della comunità “San Giovanni Evangelista” ad Acireale. Dal 18 marzo 1991 fu direttore della Casa del clero Opera assistenza sacerdotale interdiocesana (Oasi) “Maria SS. Assunta” di Aci S. Antonio, fino al 2014 quando fu nominato direttore emerito. Nel 1991 fu designato canonico del Capitolo cattedrale, membro del Consiglio presbiterale e vice assistente diocesano per il settore adulti di Ac. Dal 2000 cappellano di Sua Santità, dal 2007 direttore diocesano dell’Associazione “Apostolato della Preghiera” e dal 2012 prelato d’onore di Sua Santità.

“Ha svolto questi compiti con testimonianza d’amore, servendo in particolare i sacerdoti e laici anziani e ammalati. Fu disponibile sempre verso tutti”, si legge in una nota della diocesi. “La piena accoglienza della volontà di Dio – così scriveva mons. Donzuso – è sempre fonte di grande serenità interiore. È Gesù il perfetto regista della storia, solo nella docilità alle Sue indicazioni diventiamo suoi veri collaboratori”.

Ovunque “ha prestato il suo generoso servizio, egli ha lasciato un’impronta di serenità e un esempio fulgido di sacerdote interamente dedito al servizio dei fratelli e al bene delle anime. Bontà, mitezza e spirito di sacrificio, accompagnati da una sincera fede, hanno fatto di lui un punto di riferimento di tanti sacerdoti e consacrate che lo scelsero come direttore spirituale e confessore”.

“Il ricordo di mons. Donzuso – dichiara mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale – rimarrà scolpito nel cuore di tanti che lo hanno conosciuto e amato. È un esempio splendente di vita sacerdotale per le generazioni future”.