Spagna: Cee, una pagina web e un’app per mostrare la bellezza del matrimonio

In occasione della Settimana del matrimonio – sul tema “Il matrimonio è di +” – che la Conferenza episcopale spagnola (Cee), attraverso la subcommissione per la famiglia e la difesa della vita, sta celebrando dal 14 al 20 febbraio, è stata lanciata la pagina web https://matrimonioesmas.org/ ed è stata sviluppata l’app “MatrimONio”, disponibile per Android su Google Play e per Mac su App Store di Apple.

L’obiettivo della Settimana è che gli sposi cattolici rinnovino il loro impegno e mostrino alla società la bellezza del matrimonio. Con questo progetto, la Cee si unisce all’Anno per la Famiglia Amoris Laetitia, convocato da Papa Francesco.

La pagina web https://matrimonioesmas.org/ è un invito a scoprire che il matrimonio è “più di quello che credi”, evidenziando che “con il trascorrere degli anni si va perdendo coscienza del valore di un’istituzione che è un pilastro fondamentale per la felicità di molte persone e, pertanto, per la sostenibilità della società. La nostra iniziativa cerca di mostrare i valori essenziali del matrimonio attraverso storie reali raccontate dagli stessi protagonisti”. Lucas e Carlota, José María e Pilar, Paula e Gabi, Lola e Javi, in quattro video, parlano di “Avventura e rivoluzione”, “Perdono e per sempre”, “Impegno e fedeltà”, “Dio e amore”.

Si offrono anche corti, che, sotto il titolo generale “Amore a fuoco lento”, offrono alcune “ricette” che aiutano a migliorare un matrimonio.

Nell’app “MatrimONio” sono incluse diverse attività per crescere nella vita matrimoniale, da un ritiro in preparazione del matrimonio a una meditazione quotidiana, da video testimonianze all’agenda delle iniziative diocesane.