Diocesi: Acireale, la comunità parrocchiale San Nicola realizza l’Album dei personaggi biblici per far conoscere ai ragazzi le figure più importanti della Sacra Scrittura

(Foto: diocesi di Acireale)

La comunità parrocchiale San Nicola a San Nicolò (Aci Catena), nella diocesi di Acireale, propone uno strumento valido ai ragazzi della catechesi: l’Album dei personaggi biblici. “Lo scopo – spiega una nota della diocesi – è quello di far conoscere le figure più significative della Sacra Scrittura che hanno contribuito a costruire la storia di Israele e della prima comunità cristiana”.

I personaggi sono 48, alcuni tratti dall’Antico Testamento, da Adamo ed Eva a Noè, Abramo, i patriarchi, Mosè e i profeti che hanno annunciato la venuta del Salvatore; e altri tratti dal Nuovo Testamento, da Maria e Giuseppe agli apostoli, Maria Maddalena, gli uomini che Gesù incontra sul suo cammino, Mattia, Paolo e Stefano. L’Album non presenta tutti personaggi della Sacra Scrittura, infatti sono stati scelti quelli più importanti e significativi per il ruolo che hanno avuto nella Storia Sacra”.

L’iniziativa, chiarisce la nota, intende “far conoscere ai bambini e ai ragazzi le radici della fede cristiana e in particolare c’è il desiderio di far nascere una relazione vera con il Signore, la sua Parola e i testimoni del nostro credo”. “È uno strumento rivolto non solo ai fanciulli ma anche ai genitori, catechisti ed educatori – dichiara don Stefano Panebianco, parroco e ideatore dell’iniziativa – per meditare sulla Parola di Dio e trasmettere la bellezza della Bibbia”.

La nostra fede, sottolinea la nota, “è un fatto reale che si può abbracciare e coltivare nel quotidiano; tutto questo è dimostrato dai personaggi che la Sacra Scrittura presenta”. Don Panebianco conclude: “Sono uomini e donne come noi, con pregi e difetti. Essi hanno risposto alla chiamata del Signore e per questo sono un concreto modello di vita per tutti noi”.