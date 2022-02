Athletica Vaticana: il 2 e il 3 aprile la “Fratelli tutti – Vatican Padel Cup”, primo torneo ufficiale della sezione dedicata a questo sport

Sabato 2 e domenica 3 aprile si svolgerà a Ostia (Roma) il primo torneo ufficiale organizzato dalla sezione Padel della polisportiva Athletica Vaticana, mentre è in corso l’iter per il riconoscimento della International Padel Federation.

Titolo del torneo, “Fratelli tutti – Vatican Padel Cup”; obiettivo aiutare concretamente il Dispensario pediatrico vaticano Santa Marta che, da esattamente 100 anni, accoglie le famiglie povere con bambini garantendo loro assistenza sanitaria e beni di prima necessità.

Il riferimento, spiegano i promotori, “è proprio all’enciclica di Papa Francesco per essere ‘fratelli tutti’ anche attraverso il linguaggio popolare dello sport”. Ma l’obiettivo, proseguono, è anche “rilanciare l’opportunità di incontrarci e provare a insieme quella esperienza di ‘comunità sportiva’ che il Papa chiede alla sua Athletica Vaticana. Attraverso uno sport ‘nuovo’, particolarmente diffuso e alla portata di tanti come il padel”. Si giocherà, nel doppio maschile e doppio femminile, nel Centro sportivo “x4” (viale dei Pescatori, 71 – Lido di Ostia). Per info inviare una mail a: vaticanpadel@athleticavaticana.org.