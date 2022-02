Rai Due: Sulla via di Damasco, domani “Incontri” in terza serata

Torna domani, domenica 20 febbraio, “Sulla Via di Damasco”, programma di Vito Sidoti, con un appuntamento speciale in terza serata, con racconti di fede che accenderanno una luce nella notte di Rai Due. Sullo schermo i volti e le storie di chi è uscito dal buio di una malattia, di una prova o, persino, di un carcere, facendo entrare Dio nella propria vita. Eva Crosetta accompagnerà il racconto di Monica, Ciro, Giandonato e Gregoire, protagonisti di storie di fede, di speranza e di carità, cercando di cogliere quanto di straordinario è accaduto nella loro vita e quanto può accadere nella vita di ogni uomo. “Le loro storie – si legge in una nota di presentazione – mostrano che nulla è impossibile a Dio, come è accaduto a Monica, che ha trasformato una malattia rarissima in occasione per amare; o per Ciro, che ha ritrovato la voglia di vivere tra le mura del carcere; come pure, a Giandonato, che sull’esempio di Carlo Acutis, ha ideato un’applicazione per donare ai poveri; fino a Gregoire, che – in Africa – ha spezzato le catene dell’indifferenza e della violenza attorno ai malati mentali, con la sola forza della carità”. Regia di Alessandro Rosati.