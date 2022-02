Economia sociale: Fondazione Zancan Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, c’è tempo fino al 21 marzo per partecipare al “Premio Angelo Ferro per l’innovazione”

Anche per il 2022 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Emanuela Zancan, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, propongono il “Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale”. Il Premio è alla sesta edizione e ha coinvolto fino ad ora più di 1.000 candidature totali da parte di diverse realtà del Terzo Settore. Le esperienze dei primi anni del Premio sono state sintetizzate nel volume “L’innovazione nell’economia sociale”, curato da Gilberto Muraro e Tiziano Vecchiato (edizioni Il Mulino). Il volume è gratuitamente scaricabile da qui.

Il Premio per l’innovazione nell’economia sociale dell’importo di 20.000 euro sarà così ripartito: un premio in denaro di 10.000 euro sarà assegnato all’ente vincitore che abbia dato un contributo significativo allo sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi campo di attività, introducendo servizi o processi innovativi. A ciascuno degli altri quattro finalisti sarà assegnato un premio di 2.500 euro. La scadenza per presentare le domande è il 21 marzo 2022. Angelo Ferro, scomparso il 13 marzo 2016, è stato un importante imprenditore, docente e filantropo padovano. Ha ricoperto numerose cariche associative e ha promosso molte attività di interesse generale in campo sportivo, culturale e assistenziale. Nell’ultimo periodo della sua vita è stato presidente dell’Oic – Opera Immacolata Concezione, un’organizzazione di assistenza agli anziani, di cui ha grandemente dilatato la dimensione operativa e soprattutto il significato esemplare, realizzando molteplici attività volte a trasformare l’anziano da problema a risorsa sociale. È stato infine un apprezzatissimo consigliere di Amministrazione di Intesa Sanpaolo e della Cassa di Risparmio del Veneto.