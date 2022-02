Formazione: Ofs Sicilia, domani il 2° “Fraternincontro” su “La cura del bene comune”

Continuano i “Fraternincontri per una Chiesa in uscita”, il percorso di formazione socio politica intrapreso dell’Ordine francescano secolare (Ofs) di Sicilia. Il prossimo appuntamento, previsto per domani, 20 febbraio da remoto, vedrà come ospiti padre Gianni Notari, docente di sociologia della religione, e Alberto Tabellini, membro del consiglio direttivo di Labsus, che aiuteranno a riflettere sul tema della cura del bene comune e sulla necessità per tutti i cristiani di dare slancio e valore a tale concetto, smascherando la logica distruttiva dello scarto, dell’individualismo, del consumismo e dello spreco per poter abbracciare il gusto di sentirci parte attiva e in cammino con la società in cui viviamo. A moderare l’incontro sarà Peppino Trovatello, responsabile dell’area “presenza nel mondo” dell’Ofs di Sicilia.

“Lavorare insieme nell’ottica del bene comune – dice Carmelo Vitello, ministro dell’ordine francescano secolare di Sicilia – è l’unica via per far sì che ciascuno, singolarmente e collettivamente, possa raggiungere la propria perfezione, con uno sguardo sempre rivolto al momento presente e alle generazioni future; uno sguardo sempre più consapevole della necessità di allargare gli spazi mentali avvertendo la responsabilità che ogni proprio gesto può contribuire a curare o ferire la nostra Casa-Terra comune. Uno sguardo ‘inclusivo’ che ci faccia sentire parte di un tutto dove famiglia, lavoro, istituzioni, natura sono ambienti da abitare e parte integrante della vita di ogni essere umano. Uno sguardo che abbraccia le ferite del pianeta e dei popoli puntando con coraggio val dialogo e alla solidarietà”.

L’incontro si potrà seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube.