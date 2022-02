Diocesi: Avezzano, al via l’itinerario formativo “Per celebrare degnamente i santi misteri”. Nel pomeriggio incontro con mons. Frisina

“Per celebrare degnamente i santi misteri”. Questo il tema dell’itinerario formativo proposto dalla parrocchia San Michele Arcangelo in San Pelino, nella diocesi di Avezzano, in occasione dell’adeguamento liturgico e del restauro dell’edificio-chiesa. Il primo appuntamento è in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 19 febbraio, con la celebrazione eucaristica presieduta alle 17.30 da mons. Marco Frisina, compositore e direttore del coro della diocesi di Roma che a seguire terrà una catechesi sul tema “A te cantano gli angeli. La musica e il canto nella liturgia postconciliare”. Il cammino formativo proseguirà poi sabato 12 marzo, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giovanni Massaro alle 17.30 in parrocchia. A seguire la catechesi di padre Marko Ivan Rupnik, teologo gesuita e artista, su “L’iconografia dell’aula liturgica. La liturgia come anticipo dell’esperienza del cielo”. L’incontro conclusivo, sul tema “Evangelizzazione e liturgia. L’adeguamento dell’aula liturgica”, è in programma per sabato 2 aprile: padre Giuseppe Midili, docente di Liturgia e direttore dell’Ufficio liturgico di Roma, presiederà alle 17.30 la messa seguita dalla catechesi.