Diocesi: Ac Faenza-Modigliana, stasera la fiaccolata per la pace

Stasera si svolgerà la fiaccolata per la pace, promossa dall’Azione cattolica ragazzi della diocesi di Faenza-Modigliana. La partenza è prevista dalla parrocchia di Santa Maria foris portam e arrivo a San Giuseppe. L’appuntamento è alle 20. “Per piccolissimi e ragazzi delle elementari e delle medie, vi aspettiamo con la vostra fiaccola personale a tema pace, costruita utilizzando la vostra creatività, per camminare per le vie della città illuminando le strade e riflettendo sul tema ‘Ricuciamo la pace!’”, si legge sul sito dell’Ac diocesana. Grande novità della fiaccolata 2022, è un momento dedicato ad adulti e genitori che si svolgerà presso la parrocchia di S. Giuseppe, dove si concluderà la serata tutti insieme con un momento comunitario.