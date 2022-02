Spiritualità e cura: ed. San Paolo, dal 24 febbraio un volume di Clerici e Proserpio con prefazione di Papa Francesco

Tra un medico e un presbitero che si incontrano, ogni mattina, nei corridoi di uno dei più importanti ospedali d’Italia – l’Istituto nazionale dei tumori di Milano – nasce un dialogo autentico, appassionato, lucido sul tema della spiritualità nella cura. Di che cosa ha bisogno l’ammalato che soffre e che intravede l’avvicinarsi dell’ultima soglia? Esiste la possibilità di un’alleanza tra medicina e spiritualità, in una realtà sanitaria sempre più tecnologica e standardizzata su grandi numeri ed efficienza delle prestazioni? Questi i temi al centro del volume “La spiritualità nella cura. Dialoghi tra clinica, psicologia e pastorale” di Carlo Alfredo Clerici e Tullio Proserpio (Edizioni San Paolo 2022). A firmare la prefazione Papa Francesco, mentre la postfazione è di Augusto Caraceni.

Nel volume, in libreria dal 24 febbraio, “con un’analisi rigorosa dei sistemi ma anche dei bisogni profondi espressi dai pazienti e dalle famiglie – si legge in una nota di presentazione –, gli autori sottolineano che è possibile inaugurare nuovi percorsi di formazione, nuovi modelli di collaborazione e nuove routine nelle équipe sanitarie, in cui l’ascolto e la presa in carico della dimensione spirituale del paziente diventano un elemento capace di sostenere nei momenti più difficili e di offrire prospettive alla domanda di senso che accompagna ogni essere umano”.

Carlo Alfredo Clerici è medico specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, docente di psicologia clinica presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia dell’Università di Milano e dirigente medico di I livello presso l’Istituto nazionale dei tumori di Milano, nonché fondatore e animatore del sito web www.curaspirituale.it. Tullio Proserpio, presbitero dell’arcidiocesi di Milano, dal 2003 è cappellano ospedaliero presso lo stesso Istituto dei tumori di Milano. È inoltre consulente di progetto delle cure palliative per la Pontificia Accademia per la Vita e membro del gruppo di progetto per l’Ufficio della pastorale della salute della Cei, È anch’egli fondatore e animatore del sito web www.curaspirituale.it.