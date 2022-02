Diocesi: Ac Concordia-Pordenone, domani un incontro sulle migrazioni climatiche

Anche quest’anno l’Azione cattolica Adulti della diocesi di Concordia-Pordenone vuole posare lo sguardo sul tema della pace e della salvaguardia del creato. L’appuntamento è domani, 20 febbraio, in Seminario (Pn), dalle 14.30. In particolare sarà analizzato il fenomeno delle migrazioni climatiche con un approccio che parte dallo studio di un fenomeno per arrivare alla missione in cui tutti siamo chiamati di proteggere questa terra e tutta la vita che la abita. A trattare il tema il già presidente della Ac diocesana di Trieste e coordinatore scientifico della sua Università, Gianguido Salvi.

L’incontro è in presenza ma verrà allestita una diretta streaming per chi non può partecipare in presenza ma non vuole perdere questo incontro (è richiesto il green pass rafforzato).