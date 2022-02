“Siamo nati e non moriremo mai più”. Il Servizio diocesano per la pastorale giovanile di Taranto propone a tutti i ragazzi e giovani dell’arcidiocesi un incontro-testimonianza sulla vita della serva di Dio Chiara Corbella Petrillo, giovane mamma testimone della fedeltà di Dio. “Ci metteremo in ascolto di p. Vito D’amato (ofm) direttore spirituale e amico di Chiara”, si legge sul sito della diocesi. L’evento si terrà venerdì 25 febbraio, alle ore 19.30, presso la concattedrale di Taranto.