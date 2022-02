Incendio traghetto: Mite, Ram in azione, monitoraggio di eventuali sversamenti in mare

“Il Ram, il Reparto ambientale marino della Guardia Costiera, per conto del Ministero della Transizione ecologica (Mite), sta monitorando con attenzione la situazione al largo delle coste albanesi”. Lo rende noto un comunicato del Mite. A bordo del traghetto si stimano presenti 800 metri cubi di carburante destinato alla propulsione e 23 tonnellate di merci pericolose corrosive.

A seguito di sorvolo già effettuato dal velivolo Atr della Guardia Costiera italiana, è stato accertato un possibile sversamento.

Il Ministero della Transizione ecologica ha approntato, per l’eventuale supporto alle autorità straniere, un mezzo della Società del servizio nazionale italiano antinquinamento (Supply Vessel “Ievoli white”), dislocato presso il porto di Bari.

In area, comunque, anche la nave Diciotti della Guardia Costiera, giunta sul luogo, dotata di dispositivi di antinquinamento e con a bordo un team tecnico composto da un esperto Ispra e da due ufficiali del Reparto Ambientale Marino.

Il ministro Roberto Cingolani sta seguendo ogni fase della vicenda, costantemente informato dal Ram.