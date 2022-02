Diocesi: Sassari, dal 21 febbraio i “Laboratori di catechesi narrativa” per capire come “Dare voce alle meraviglie di Dio”

Prenderà il via lunedì 21 febbraio, a Sassari, il corso di formazione sulla catechesi per i giovani “Dare voce alle meraviglie di Dio”. L’itinerario formativo, spiega una nota, è basato sul modello laboratoriale ed è destinato a operatori della catechesi per preadolescenti, educatori e animatori dei gruppi di adolescenti e giovani, insegnanti di religione della scuola secondaria.

Gli incontri formativi dei “Laboratori di catechesi narrativa” si svolgeranno dalla 17.30 alle 19.30 presso il Centro di alta formazione “San Giorgio”. L’itinerario è promosso dall’Ufficio Catechistico diocesano, in collaborazione con l’Ufficio Animazione Caritas e con la Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni”.