Diocesi: Grosseto, domani il vescovo in preghiera con la comunità degli ucraini greco-cattolici nella chiesa della Misericordia

Domenica 20 febbraio il vescovo di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello, mons. Giovanni Roncari, presenzierà, nella chiesa della Misericordia in piazza Martiri d’Istia, a Grosseto, alla divina liturgia dei cattolici ucraini di rito bizantino.

La liturgia sarà presieduta da don Vitaliy Perih, cappellano degli ucraini greco-cattolici presenti sul territorio grossetano.

“La mia presenza – dice il vescovo – vuol essere il segno della vicinanza umana e di fede a questi nostri fratelli, che vivono giorni di angosciosa apprensione per le sorti della loro patria e dei loro cari. Sappiamo, infatti, che, per la maggior parte, gli ucraini che vivono tra noi sono donne sole, giunte in Italia per lavorare e che hanno lasciato in patria mariti, genitori, figli, che nel caso di una escalation ulteriore delle tensioni potrebbero essere chiamati al fronte. È facile, allora, intuire la loro angoscia. Desidero pregare con loro, portando, nella mia persona, la solidarietà e vicinanza non solo dei cattolici, ma di tutti i grossetani”.