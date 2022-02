Vita consacrata: San Marino-Montefeltro, domani messa, processione delle luci ed esperienza di “consultazione sinodale”

(Foto: diocesi di San Marino-Montefeltro)

In comunione con la Chiesa universale, anche la diocesi di San Marino-Montefeltro è solita celebrare la Giornata della vita consacrata il 2 febbraio di ogni anno. Ma, si legge in una nota, in questo 2022, anche a causa della ben nota emergenza sanitaria, la Giornata della vita consacrata verrà celebrata con il coinvolgimento di tutte le realtà di consacrati e consacrate esistenti in diocesi, con un timbro particolare, a motivo del cammino ecclesiale verso il Sinodo dei vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

“Anche i religiosi e le religiose – spiega la nota della diocesi – saranno soggetti attivi e qualificati di questo percorso. E ben a ragione! Sarà un dono del tutto speciale il contributo che sarà offerto anche dalle claustrali: la diocesi gode della loro presenza evangelica, comunitaria e missionaria. Molti i contatti che sanno tenere anche con le persone – soprattutto giovani – che pur lontani dall’esperienza ecclesiale sono attratti dal fascino e dal profumo del chiostro. In diocesi sorgono 9 ordini femminili con 75 religiose e 8 ordini maschili con 38 religiosi; in queste suddivisioni sono compresi anche l’Ordo Virginum e tre eremiti.”

Il programma dell’incontro di domani, mercoledì 2 febbraio, prevede come centro aggregativo e operativo, dove convergeranno tutti i partecipanti, Casa San Giuseppe a Valdragone, nella Repubblica di San Marino. A partire dalle ore 9,30, stabilito il collegamento con tutti i monasteri di clausura, si vivrà un momento di preghiera e presentazione delle comunità e dei singoli carismi. Alle ore 11 la celebrazione della liturgia eucaristica con la processione delle luci e la rinnovazione dei voti; alle ore 12,30 il pranzo comunitario; alle ore 14,30 esperienza di “consultazione sinodale” sul nucleo tematico n. 2: “Ascoltare. L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi”. Si potrà seguire la celebrazione eucaristica in diretta sul canale YouTube della diocesi.