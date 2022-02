Musica: Sanremo, dal 3 febbraio debutta il Festival della Canzone cristiana

Sarà Villa San Clotilde a ospitare la prima edizione del Festival della Canzone cristiana Sanremo 2022. L’appuntamento è per il 3, il 4 e il 5 febbraio dalle 14,30 alle 19,30 nell’Auditorium.

“Crediamo fermamente in questo progetto voluto e ideato dal suo direttore artistico Fabrizio Venturi. Come diceva Sant’Agostino, cantare è pregare due volte e noi ci mettiamo volentieri a disposizione per far crescere la consapevolezza nella bellezza della canzone di ispirazione cristiana, dedita alla gratitudine ed alla gioia della fede”, sostiene Chiara Maffei, curatrice di progetti culturali e pedagogista dell’Opera, che, per l’occasione, ha commissionato un’opera dello scultore savonese Diego Santamaria. L’artista, che sarà presente alla kermesse canora con alcune sue caratteristiche sculture in ferro recuperato, ne forgerà una appositamente per l’occasione culturale, ispirata alla ricerca interiore del Divino attraverso la musica. “Attendiamo l’intervento del critico d’arte Vittorio Sgarbi, che salirà sul nostro palco venerdì 4 febbraio, per illustrare un suo intervento sull’appartenenza della canzone al piano dell’arte vera e propria, nella sua espressione più elevata ed autentica”.