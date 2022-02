Pace: Fondazione Papa Giovanni XXIII, al via le iscrizioni per il convegno “La pace, il Rotary”

Si aprono oggi le iscrizioni per partecipare in presenza al convegno “La pace, il Rotary” in programma il prossimo 9 aprile alle ore 16.30 presso il Teatro Giovanni XXIII nella città di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG).

L’obiettivo dell’evento, realizzato con la Fondazione Papa Giovanni XXIII, è quello di attualizzare il messaggio di Papa Giovanni XXIII per far conoscere ad una vasta platea l’operato del Rotary per la pace. “Le sfide lanciate dalla Pacem in terris sono sfide attuali che meritano una riflessione approfondita per essere spunto di azione”, si legge in una nota: “La Fondazione Papa Giovanni XXIII ci offrirà l’opportunità di conoscere l’attualità del messaggio dell’Enciclica e il Rotary con la sua organizzazione ci dimostrerà come opera per la Pace”.