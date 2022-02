Germania: presentato il documento guida per la 27ª settimana ecumenica per la vita, dedicata alla demenza

Il tema della Settimana ecumenica per la vita di quest’anno è “Proprio al centro. Vivere con la demenza” e si svolgerà dal 30 aprile al 7 maggio. Sempre più persone sono affette da demenza. Sono ora disponibili il numero speciale, i poster e altro materiale a supporto dell’iniziativa. Nella prefazione alla pubblicazione dedicata all’evento, il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing, e la presidente del consiglio della Chiesa evangelica in Germania (Ekd), la presidente Annette Kurschus, hanno scritto: “Dimenticare le cose, perdere l’orientamento, non riconoscere le persone e non riconoscersi più: queste esperienze fanno parte della vita, sono divenute normali per alcune persone nel nostro Paese e fanno parte della loro vita quotidiana”. Chi soffre di demenza e chi sostiene le persone colpite nella cerchia familiare sperimenta l’indisponibilità e la vulnerabilità della vita. Diventa evidente che il controllo sulla propria vita ha dei limiti naturali. “Può quindi essere un sollievo e un conforto sapere che la dignità umana ha radici più profonde e non può essere perduta: secondo la concezione cristiana, Dio ha creato l’uomo a sua immagine e lo afferma in ogni momento della sua vita. Garantisce la sua dignità indipendentemente dalla sua salute o da qualsiasi altra caratteristica”. Il vescovo Bätzing e il presidente Kurschus affermano inoltre: “Le persone con demenza hanno un posto in mezzo a noi! Come chiese, vogliamo garantire che le persone con demenza e i loro parenti trovino adeguata attenzione con noi: nella cura pastorale, attraverso servizi ed eventi sensibili alla demenza, nonché attraverso un’istruzione completa”. La Settimana per la vita si svolge per la 27ª volta. Dal 1994 è iniziativa ecumenica delle Chiese cattolica e protestante in Germania.