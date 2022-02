Coronavirus Covid-19: Cesena-Sarsina, morto don Claudio Turci. Sabato i funerali presieduti dal vescovo Regattieri

(Foto: Corriere Cesenate)

È deceduto questa mattina don Claudio Turci, sacerdote della diocesi di Cesena-Sarsina. Era ricoverato per Covid da un paio di settimane all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Classe 1951, originario della parrocchia del Duomo, in città, don Claudio era il parroco a San Pio X, nel popoloso quartiere delle Vigne, a Cesena.

Era stato ordinato sacerdote il 25 settembre 1976. Tra i suoi incarichi, quelli a guida delle comunità di Madonna del fuoco, Gambettola e Bulgarnò. Don Claudio aveva ricoperto altri ruoli pastorali: quello di vice assistente diocesano dell’Azione cattolica ragazzi e quello di vicario parrocchiale a Sant’Egidio di Cesena, dal 1979 al 1991. In precedenza era stato vicario parrocchiale a San Giacomo di Cesenatico, dal 1976 al 1979. Nel 1997 per cinque mesi svolse anche la funzione di amministratore parrocchiale a Calisese. Fu anche insegnante di religione, a Sant’Egidio.

Questa sera alle 19,30 in chiesa a San Pio X verrà recitato il Rosario in suffragio di don Claudio. A seguire, la celebrazione della Messa (alle 20). I funerali di don Claudio saranno celebrati sabato mattina alle 10, in cattedrale, a Cesena. La messa sarà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri.