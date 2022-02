Diocesi: Gaeta, venerdì un incontro sul futuro della Chiesa di Formia, promosso dagli adulti di Azione cattolica

Venerdì 4 febbraio, alle ore 19.30, presso il piccolo teatro Iqbal Masih, in via Vitruvio 342, si terrà l’incontro “Sguardi che condividono”, terzo appuntamento del Percorso culturale annuale a cura dei gruppi adulti di Azione Cattolica delle parrocchie di Formia.

L’iniziativa si ispira al cammino formativo Adulti di Azione Cattolica e al cammino sinodale che sta vivendo la Chiesa universale e la Chiesa italiana. “L’evento sarà un momento di confronto e dibattito sul volto della Chiesa, per capire lo stato di salute della Chiesa formiana, trovare i punti di forza, capire dove intervenire e comprendere come favorire il dialogo tra persone con differenti visioni, ma accumunate dall’impegno verso il medesimo territorio”, spiega una nota.

Daranno vita al dibattito l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, la vicedirettrice di Latina Oggi Graziella Di Mambro, il presidente dell’associazione Confronti Mimmo Mallardi, il medico Antonio Pampena e il direttore artistico del Teatro Bertolt Brecht Maurizio Stammati. L’evento sarà coordinato e moderato dalla giornalista Simona Gionta e si potrà seguire anche in diretta sulla pagina Facebook “Percorso culturale Azione cattolica Formia”.

Per coloro che invece vorranno partecipare in presenza e dare il loro apporto alla serata è necessario mostrare il Super Green Pass, indossare una mascherina Ffp2 e prenotare gratuitamente il proprio posto al seguente link: www.eventbrite.it/e/biglietti-sguardi-che-condividono-254802570347.