Diocesi: Napoli, domani la messa di ringraziamento per primo anniversario ingresso di mons. Battaglia come arcivescovo

Domani, 2 febbraio, nel primo anniversario dell’arrivo a Napoli e dell’inizio del ministero episcopale di mons. Mimmo Battaglia, solenne celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale, alle ore 11, presieduta dallo stesso arcivescovo. “Nella Festa della Presentazione del Signore al Tempio, giorno in cui il Figlio di Dio, generato nei secoli eterni, è proclamato dallo Spirito Santo ‘gloria d’Israele’ e ‘luce delle genti’, celebreremo il primo anniversario dell’inizio del ministero episcopale del nostro arcivescovo – scrivono i tre vescovi ausiliari, mons. Francesco Beneduce, mons. Gaetano Castello e mons. Michele Autuoro, nella lettera di invito alla messa di ringraziamento -. Insieme, quindi, desideriamo salire al Tempio per incontrare il Signore e lodarlo per il dono del nostro pastore: nella preghiera si accresca l’impegno di aderire al vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano concordi e unite e siano feconde per la gloria di Dio (cfr. LG 27)”. Infine, i tre vescovi ausiliari augurano a mons. Battaglia “di essere fiaccola che risplende”.