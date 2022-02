Italiani all’estero: Farnesina, su www.dovesiamonelmondo.it ci si potrà registrare per facilitare gli interventi in caso di necessità

Un nuovo strumento di tutela per gli italiani all’estero. È quello che la Farnesina mette a disposizione da oggi per lavoratori e studenti, viaggiatori e cooperanti, residenti o temporanei fuori Italia. “Sul sito www.dovesiamonelmondo.it – spiega una nota – ogni cittadino potrà registrare su una mappa la propria abitazione, per facilitare gli interventi in caso di necessità”. “Si tratta di un nuovo strumento con cui il ministero degli Esteri – ha sottolineato il segretario generale, ambasciatore Ettore Francesco Sequi – conferma la propria volontà di porsi al servizio dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dalla transizione digitale: l’innovazione continua a essere uno degli assi portanti della nostra azione”.

Accedendo alla sezione per la registrazione dei singoli cittadini ogni italiano all’estero potrà registrare il proprio indirizzo ed un contatto d’emergenza. “L’Unità di Crisi e la rete diplomatica e consolare – prosegue la nota – potranno così reagire con maggiore efficacia caso per caso, utilizzando ogni volta i canali disponibili secondo le possibilità del momento”. Il servizio sarà presto accessibile anche dalla App “Unità di Crisi”, disponibile per Android e iPhone, che facilita la consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it e consente di segnalare la propria posizione con il Gps del telefono in situazioni d’emergenza.