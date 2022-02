Coronavirus Covid-19: Caritas Internationalis, domani webinar sulle partnership innovative per la salute con testimonianze da Perù, Libano e R.D. Congo

In occasione del Forum di partenariato dell’Ecosoc delle Nazioni Unite, Caritas Internationalis promuove per mercoledì 2 febbraio l’evento collaterale “Lavorare insieme con successo, partnership innovative per la salute per ricostruire meglio a partire dal Covid-19. Esperienze dal Perù, Libano e R.D. Congo”. Sarà l’occasione – spiega una nota – per “mostrare l’importanza della partnership nel ridurre l’onere del Covid-19 facilitando l’accesso ai servizi sanitari e sociali. Sulla base delle esperienze sul campo, l’evento collaterale presenterà storie di successo di partnership tra organizzazioni religiose, settore privato e governi e farà luce su molte iniziative sanitarie in corso a livello locale e nazionale in cui giovani, operatori sanitari, operatori umanitari e molti stakeholders stanno lavorando insieme per ricostruire meglio dal Covid-19 mentre promuovono la piena attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.

L’evento, con inizio alle 20 (ora italiana), sarà in inglese, francese e spagnolo, con traduzioni simultanee in inglese e spagnolo. Dopo l’introduzione di Aloysius John, segretario generale di Caritas Internationalis, interverranno Mirtha Vasquez, primo ministro della Repubblica del Perù, Angel Allccarima, risk manager e responsabile del cambiamento climatico di Caritas Perù, Ola Sidani, esperta economica della Presidenza del Consiglio dei ministri del Libano, Cindy Hakme, senior Grants coordinator di Caritas Libano, John Maurice Salumu Kikuni, esperto di Sanità pubblica presso l’Unità di supporto tecnico della Segreteria generale del ministero della Salute della R.D. Congo, Jean Munongo, coordinatore nazionale per il Servizio di promozione della salute di Caritas Congo Asbl. Dopo il dibattito, il webinar – moderato da Francis X. Rocca, vaticanista del Wall Street Journal – sarà concluso da Rita Rhayem, consulente per la salute e l’Hiv di Caritas Internationalis.