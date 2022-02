Diocesi: San Severo, riprende la Scuola di formazione “Politicamente connessi”. Venerdì il primo Tavolo di partecipazione

In vista dell’avvio del secondo anno di “Politicamente connessi”, la Scuola di formazione e partecipazione politica promossa dalla diocesi di San Severo, venerdì 4 febbraio si svolgerà il “1° Tavolo di partecipazione”. L’appuntamento è in programma dalle 19 presso la parrocchia San Giuseppe artigiano a San Severo. Seguirà, alle 20, l’incontro con Giovanni Impastato nell’ambito degli eventi di Legal Factory, promossi nella città di San Severo in risposta agli ultimi eventi di violenza e criminalità.

La prima edizione di “Politicamente connessi” ha visto la partecipazione di una sessantina di persone, per lo più giovani.