Diocesi: Assisi, domani in cattedrale la festa della vita consacrata

Si celebra domani, 2 febbraio (ore 16) nella cattedrale di San Rufino, ad Assisi, la Giornata mondiale della Vita consacrata. La liturgia della festa della presentazione del Signore al Tempio, sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, alla presenza dei consacrati e delle consacrate della diocesi. In base all’ultima statistica disponibile, relativa all’anno 2020, i religiosi sono 145, le suore sono 694 e 14 sono altre forme di vita consacrata. Tra le altre forme di vita consacrata presenti in diocesi ci sono gli istituti secolari, le società di vita apostolica e alcuni appartenenti alla forma di vita eremitica e all’Ordine delle vergini. Nel corso della celebrazione sarà illustrato il percorso sinodale che la chiesa locale sta facendo seguendo le indicazioni del Papa che ha indetto il sinodo universale 2021-2023. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo.