Festival Canzone Cristiana: La “Preghiera dei Vincenziani” sul palco di Sanremo

Davide Rossi e Carmela Iacono portano la Società di San Vincenzo De Paoli al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo 2022 (3-4 e 5 Febbraio) all’Auditorium di Villa Santa Clotilde – Opera Don Orione della Città dei fiori. Un’iniziativa del Consiglio Centrale di Milano della Società di San Vincenzo De Paoli. Davide Rossi, musicista e compositore e Carmela Iacono, cantante lirica, porteranno sul palco del Festival della Canzone Cristiana la “Preghiera dei Vincenziani”, un brano dell’album “Ho smesso di esser solo”, disponibile da Febbraio nelle librerie, nei negozi di musica e sul sito dell’editore, Rusty Records. Alla sua prima edizione, il Festival è realizzato con il Patrocinio del Comune di Sanremo in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. “L’ammissione al Festival è per noi il segno della valorizzazione di un carisma che accompagna il nostro agire nei confronti delle diverse forme di povertà e disagio del mondo di oggi, ma soprattutto di come l’azione umana può assumere un significato se posta in essere per Lui” afferma Silvana Tondi, Presidente del Consiglio Centrale di Milano. Ed è anche testimonianza di come il carisma di ognuno si può esprimere con la sua specificità al Suo servizio; ne è esempio Davide stesso in Società di San Vincenzo De Paoli nella sua lode a Dio con la musica”.