Diocesi: Caritas Siena, da Coldiretti oltre 3.500 kg di prodotti agroalimentari per le famiglie più bisognose

Oltre 3.500 chilogrammi di prodotti agroalimentari di qualità vengono distribuiti in questi giorni da Coldiretti Siena alla Caritas diocesana, a sostegno delle famiglie che ne hanno più necessità. Ne dà notizia la stessa associazione spiegando che si sta provvedendo alla consegna di pacchi anche a suor Nevia per la mensa di San Girolamo e alle parrocchie della provincia.

“Si rinnova così – si legge in una nota – l’iniziativa che porta in prima linea Coldiretti Siena contro un’emergenza economica che cresce in modo preoccupante, soprattutto dall’arrivo della pandemia”.

Ogni martedì mattina in piazza Amendola (8.30-12.30) e ogni sabato mattina in via Frajese (8.30-12.30), chi andrà a fare la spesa dagli agricoltori di Campagna Amica della Coldiretti potrà lasciare qualcosa per chi ha più bisogno.