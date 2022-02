Formazione: Università europea Roma, Radio Onda Uer compie un anno

(Foto: Carlo Climati)

Radio Onda Uer, la web radio di Formazione integrale dell’Università europea di Roma, sta per compiere un anno di vita. Le sue trasmissioni on line sono iniziate il 5 febbraio 2021 e si avvicina, quindi, il suo primo anniversario. “Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto finora, insieme ai nostri studenti, che ringraziamo con tutto il cuore per il loro entusiasmo e impegno”, afferma Carlo Climati, coordinatore e ideatore di Radio Onda Uer.

“Tra le ispirazioni di Radio Onda Uer – spiega Climati – c’è sicuramente uno sguardo al Sinodo dedicato ai giovani, che si è tenuto nel 2018. Credo che sia stato un momento importante, significativo e pieno di speranza. Vorrei ricordare queste parole bellissime che i giovani uditori, in occasione della loro presenza al Sinodo, hanno scritto in una lettera a Papa Francesco: ‘Il mondo di oggi, che presenta a noi giovani opportunità inedite insieme a tante sofferenze, ha bisogno di nuove risposte e di nuove energie d’amore. Ha bisogno di ritrovare la speranza e di vivere la felicità che si prova nel dare più che nel ricevere, lavorando per un mondo migliore’”.

“La speranza è che Radio Onda Uer possa ispirarsi sempre di più a queste parole, impegnandosi per vivere la felicità che si prova nel dare più che nel ricevere. Ascoltando, incontrando, dialogando, accogliendo, dando spazio a tutte e a tutti. Questo è il percorso che Radio Onda Uer sta cercando di seguire, a poco a poco, con la consapevolezza che c’è ancora tanta strada da fare e tanta vita da raccontare”, conclude Climati.

