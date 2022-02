Incendi boschivi: Curcio (Dpc), Protezione Civile impegnata nel contrasto. Attenzione in Piemonte, Lombardia e Liguria

“Nelle ultime settimane il nostro Paese è di nuovo in allerta per gli incendi boschivi. Sul fronte della campagna antincendio boschivo abbiamo alle spalle una stagione estiva impegnativa e drammatica, ma se durante l’estate i roghi hanno colpito il sud Italia, le condizioni di siccità e i venti forti di questi giorni stanno rendendo le regioni del Nord maggiormente suscettibili all’innesco degli incendi.” Lo ha detto il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, commentando l’azione di contrasto agli incendi che sta richiedendo “attenzione massima in queste ore in Piemonte, Lombardia e Liguria, dove il suolo secco – dovuto dall’assenza di precipitazioni – e il vento forte, con raffiche fino a burrasca forte, stanno alimentando numerosi incendi. “Il Dipartimento della Protezione Civile è attivo per coordinare il Servizio Nazionale e la Flotta Aerea dello Stato. Siamo impegnati con squadre a terra e Canadair nello spegnimento dei roghi divampati al Nord e stiamo supportando anche le autorità svizzere, nell’ambito di un’attività di cooperazione transfrontaliera, nel contrasto di un vasto incendio che sta interessando l’area dell’alpe di Neggia e di Indemini. Noi continueremo ad assicurare il nostro impegno – ha proseguito Curcio – e invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni delle autorità locali e a segnalare tempestivamente fumo e fiamme che vengono avvistati”.