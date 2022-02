Austria: Caritas, successo della rete per chattare. Landau, “può aiutare le persone sole”

Il presidente della Caritas, Michael Landau, ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze sociali della pandemia, nell’ambito di un evento organizzato a Vienna dal “Business Forum for Executives” (WdF). Landau ha presentato l’iniziativa Caritas “Plaudernetz” (chattare in rete) attiva da poco meno di due anni, nata in pieno primo lockdown, ed ha osservato come la solitudine colpisca sempre più persone. “Oltre alla salute, c’è anche una crisi sociale. L’elemento più grande è la solitudine”, ha detto Landau. Per contrastare questa crisi, nell’aprile 2020 è stata sviluppata la chat in rete, insieme al provider di telecomunicazioni “Magenta”, “dove tutti possono chiamare e chiacchierare”, ha riferito Landau rispondendo alle domande del presidente del WdF, Peter Lenz. Dall’inaugurazione del servizio sono state contate più di 21.000 chiamate e quasi 3.500 volontari si sono resi disponibili per rispondere alle richieste in chat. “Le persone sole si ammalano prima – questo è un vero bisogno”, afferma Michael Landau, e la “rete di chat” può aiutare. È convinto che tutti possano avere la forza e il coraggio di cambiare in meglio la società. “Puoi renderti le cose facili e cedere, ma poi vince chi vuole ostacolare le buone opere e le iniziative, quindi devi resistere”.