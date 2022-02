Vita consacrata: Ordinariato militare, domani a Roma celebrazione a Santa Caterina a Magnanapoli

“La vita religiosa è carità anzitutto dentro la comunità… La comunità religiosa è molto importante, così come è importante il senso della Chiesa e l’amore per la Chiesa”. È il pensiero dell’arcivescovo ordinario militare, Santo Marcianò, scelto dalla diocesi castrense per il sussidio liturgico approntato in occasione della Giornata della Vita Consacrata che si celebra domani. Concetto che il presule aveva ribadito alle suore che prestano il loro servizio all’Ordinariato, in occasione di un anniversario di professione solenne. E domani, per la Festa della Presentazione del Signore, giornata nella quale la Chiesa riflette sulla vita consacrata, il Vicario generale, mons. Sergio Siddi, presiederà la Messa alle 17 nella chiesa principale dell’Ordinariato, Santa Caterina a Magnanapoli in Roma. Concelebreranno alcuni cappellani militari e l’animazione sarà curata dalle Serve dei Cuori Trafitti di Gesù e Maria e dalle figlie della Regina del Rosario, le due congregazioni che hanno una comunità presso la diocesi dell’Ordinariato.