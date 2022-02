Cinema: decretati i vincitori del Festival “Mirabile dictu”, oltre tremila le opere candidate

Sono state oltre tremila le opere candidate alla XII edizione dell’International Catholic Film Festival “Mirabile dictu”, i cui vincitori sono stati annunciati sul portale del Festival. Ideato nel 2010 dalla regista e produttrice Liana Marabini per dare spazio ai produttori e ai registi di film, documentari, docu-fiction, serie tv, cortometraggi e programmi che promuovono valori morali universali e modelli positivi, il Festival, che fin dalla prima edizione gode dell’Alto Patronato del Pontificio Consiglio per la Cultura e che ha sempre avuto luogo a Roma, a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19 si è potuto svolgere (per la seconda volta dopo il 2020) solamente online. Le opere finaliste provenivano da dieci Paesi diversi, tra cui Argentina, Grecia, India, Montenegro, Stati Uniti, Turchia e Uruguay. Il Premio per il miglior film – si legge in una nota – è andato a “Another way to build Europe” di Francisco Campos Barba (Spagna); miglior regista Milutin Daka Darić con il film “Reach for the sky” (Montenegro); miglior cortometraggio “One” di Javier Marco Rico (Spagna); miglior documentario “One Earth” di Francesco de Augustinis (Italia), Premio speciale della Capax Dei Foundation a “Garbage bin meals” di Satyakam Phukan (India). “Malgrado il Covid e l’impossibilità di svolgere il Festival in sala di proiezione ed organizzare poi la cerimonia di consegna dei Premi, anche quest’anno abbiamo ricevuto moltissimi film, più di tremila, un vero record”, ha rilevato la presidente Marabini: “Una parte di essi provenivano da Paesi musulmani, dove esiste una produzione di film cristiani”. Ai vincitori decretati dalla Giuria internazionale – presieduta dalla principessa e attrice Maria Pia Ruspoli (Italia) e composta dal distributore e produttore Norbert Blecha (Austria), dal giornalista Luca Caruso (Vaticano), dall’attore Rupert Wynne-James (Regno Unito) e dal distributore Hubert de Torcy (Francia) – è stato assegnato il Pesce d’Argento, ispirato al primo simbolo cristiano.