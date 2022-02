Migranti: Caritas Bolzano-Bressanone, da domani la mostra “Atlante delle parole” al teatro Cristallo, all’interno della rassegna “Madre Terra”

Prosegue il viaggio della mostra itinerante “Atlante delle parole” realizzata dalla Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone, che indaga l’esperienza della fuga e della migrazione. Prossima tappa sarà il teatro Cristallo, al civico 30 di via Dalmazia, dove la mostra verrà ospitata dal 2 al 19 febbraio, all’interno della rassegna “Madre Terra”, storico percorso sui temi dell’accoglienza curato dal teatro Cristallo insieme alla Caritas e al Centro per la pace.

La mostra “Atlante delle parole” è un progetto di Casa Aaron, una residenza per rifugiati a Bolzano che è stata gestita dalla Caritas. “Per 18 mesi – ricorda una nota della Caritas diocesana -, 35 persone, provenienti da differenti Paesi, hanno partecipato a conversazioni e interviste, alla ricerca delle parole più adatte per raccontare i propri vissuti e riappropriarsi delle proprie esistenza segnate dalla perdita e dalla fuga. Ne sono nate mappature e riflessioni molto personali, diventate protagoniste di segnalibri, disponibili nei luoghi della mostra”. Questo viaggio nel mondo delle parole proseguirà poi in primavera, con esposizioni in diversi luoghi del territorio.

L’“Atlante delle parole” sarà presentato domani, mercoledì 2 febbraio, alle 10,30 presso il Teatro Cristallo, con la partecipazione di rappresentanti della Caritas. Le visite saranno possibili negli orari di apertura del bar del teatro e prima di ogni spettacolo. L’ingresso è subordinato al possesso del super green pass con mascherina Ffp2 e la partecipazione è gratuita.