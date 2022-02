Diocesi: Siena, venerdì un incontro sui “minori ai tempi del Covid” con il card. Lojudice e don Fortunato Di Noto

Venerdì 4 febbraio, alle ore 17, presso il salone d’onore del palazzo arcivescovile, in piazza Duomo 5 a Siena, si terrà l’evento “Lasciate che i bambini vengano a me (MC 10,2-16). I minori ai tempi del Covid”. L’evento, promosso dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, dall’Associazione Meter e da “Spam-Spazio ai minori”, sarà un’occasione “per incontrare don Fortunato Di Noto, fondatore dell’Associazione Meter, e per riflettere a più voci, oltre la cronaca nera, sul mondo che ruota attorno ai minori in tempo di pandemia. Non solo la necessaria denuncia di fatti gravi, ma anche la condivisione di buone pratiche a favore dei più piccoli”, spiega una nota dell’arcidiocesi.

Portano il loro saluto il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, mons. Carlo Ciattini, vescovo di Massa Marittima-Piombino e delegato regionale per la tutela dei minori, Anna Ruggiero, garante infanzia e adolescenza del comune di Siena. Interviene don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter. Portano la loro esperienza Pietro Milone, questore di Siena, Marina Suma, vicepresidente di Meter, Lucia Ercoli, coordinatrice dell’Osservatorio per la tutela dei minori “Fonte d’Ismaele”, Simona Viani, responsabile dell’area dei minori di Siena, Valentina Feti, assistente sociale della Fondazione Territori sociali Altavaldesa, Sara Samicheli, psicologa della Fondazione Territori sociali Altavaldesa. Conduce Alice Mazzei, coordinatrice di “Spam-Spazio ai minori”, la commissione dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino per la tutela dei minori.

L’evento verrà trasmesso in diretta televisiva da IvoTv, Canale 3 Toscana, Siena Tv e in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e sull’emittente radiofonica diocesana Mia Radio (94.7, 96.8, 97.2, 101.6 FM).