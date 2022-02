Vita consacrata: Padova, domani la celebrazione in cattedrale con mons. Cipolla

Domani, mercoledì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, la Chiesa celebra anche la XXVI Giornata mondiale per la vita consacrata. Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, presiederà l’Eucaristia in basilica cattedrale a Padova, alle ore 17.

Sono invitati tutti i consacrati e le consacrate. “La giornata – commenta il delegato vescovile per gli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, don Alberto Albertin – è momento di arricchimento per i consacrati che si ritrovano insieme e per la Chiesa, per ripensare alla bellezza e ricchezza che possiede. È un faro, che si riaccende per illuminare i consacrati ed è un richiamo per la diocesi che fa memoria di questa dimensione della vita”.