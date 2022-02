Papa Francesco: “preghiamo per le religiose e le consacrate”

“Preghiamo per le religiose e le consacrate, ringraziandole per la loro missione e il loro coraggio, affinché continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro tempo”. È l’intenzione di preghiera di Papa Francesco per questo mese di febbraio, diffusa oggi dalla Rete mondiale di preghiera per il Papa proprio alla vigilia della Giornata mondiale della vita consacrata. Domani Francesco, alle 17.30 nella basilica di San Pietro, presiederà una messa per i consacrati e le consacrate di tutto il mondo, in occasione della Giornata a loro dedicata.