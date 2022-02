Coronavirus Covid-19: ancora in aumento i casi in carcere, 3.859 i detenuti positivi. Oltre 102mila le somministrazioni di vaccino

Continua a salire il numero di casi di positività al Covid tra i detenuti nelle carceri italiane. Secondo i dati del Monitoraggio negli istituti penitenziari diffusi dal ministero della Giustizia attualmente i positivi sono 3.859 (di cui 46 nuovi giunti) su un totale di 53.691 detenuti (3.823 asintomatici, 12 sintomatici e 24 ricoverati esternamente). Sette giorni fa i positivi erano 3.487 su 53.727 detenuti. Dai dati aggiornati a ieri sera e diffusi oggi pomeriggio il totale delle somministrazioni di vaccino a detenuti è pari a 102.690 (una settimana fa erano 101.499). In diminuzione il numero di agenti positivi: su 36.939 del personale in organico, sono 1.581 quelli attualmente contagiati (1.557 in degenza presso il proprio domicilio, 20 in degenza in caserma e 4 ricoverati in ospedale) rispetto ai 1.609 della scorsa settimana. Tra il personale del Corpo di Polizia penitenziaria sono 82 gli assenti ingiustificati ai sensi del dl 172 del 26 novembre 2021.