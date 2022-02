Coronavirus Covid-19: Messico, morto mons. Silva Cepeda, vescovo emerito di Ecatepec

È morto nelle scorse ore mons. Onésimo Silva Cepeda, vescovo emerito di Ecatepec, 84 anni, dopo aver contratto il Covid-19. Da alcune settimane il presule era stato ricoverato e le sue condizioni si erano via via aggravate. La notizia è stata data dalla diocesi di Ecatepec e la Conferenza episcopale messicana, attraverso una nota firmata dal segretario generale, mons. Ramón Castro Castro, ha espresso il suo cordoglio.

Mons. Silva era nato a Città del Messico il 21 marzo 1937; fu ordinato sacerdote nel 1970. Nel 1995 Giovanni Paolo II, nel costituire la diocesi di Ecetepec, lo nominò vescovo della stessa. Nel 2012 Benedetto XVVI accolse le sue dimissioni. Persona controversa, di recente aveva fatto parlare di sé per la sua intenzione, poi ritirata, di candidarsi come deputato locale alle elezioni dello scorso anno.

Si tratta dell’ottavo vescovo messicano morto dopo essere stato colpito dal Coronavirus, mentre secondo il rapporto periodicamente stilato dal Centro cattolico multimediale sono circa 300 i sacerdoti e i religiosi vittime del Covid-19. La variante Omicron ha portato negli ultimi giorni a un nuovo aumento di contagi e morti: nella giornata appena conclusa sono stati 198.