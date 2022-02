Ragazzi fuori famiglia: Agevolando, al via oggi un ciclo di incontri on line su “Care Leavers. Giovani, autonomia e partecipazione”

Agevolando promuove un ciclo di 3 webinar dedicati al volume “Care Leavers. Giovani, autonomia e partecipazione nel leaving care italiano”, a cura di Valerio Belotti, Diletta Mauri e Federico Zullo. Il primo si terrà on line oggi, martedì 1° febbraio, dalle 17 alle 19 sulla piattaforma Zoom.

Il tema del primo incontro è dedicato alle politiche, le pratiche e gli interventi in Italia a favore dei care leaver, con un approfondimento della ricerca promossa da Agevolando e che ha coinvolto 476 care leaver.

Saranno presenti alcuni degli autori del libro e alcuni esperti – di professione e/o per esperienza – sono stati invitati a commentare i contenuti e le riflessioni stimolate.

I successivi webinar saranno, sempre dalle 17 alle 19, il 7 marzo su “Care Leavers e partecipazione” e il 29 marzo “Care Leavers nella formazione e nella comunicazione”.