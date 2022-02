Vita consacrata: Lucca, l’arcivescovo Giulietti presiede 3 messe in altrettante aree pastorali della diocesi

Ogni 2 febbraio, nella festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio, la Chiesa celebra la Giornata mondiale della vita consacrata, invitando tutti a conoscere meglio chi ha scelto di seguire Gesù più da vicino e per rendergli grazie. Al tempo stesso offre ai religiosi e alle religiose l’opportunità di riflettere sul senso della loro chiamata e per rinfrescarne le motivazioni, se necessario. Domani, mercoledì 2 febbraio, per questa festa liturgica, l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, presiede tre messe nelle tre aree pastorali della diocesi: alle ore 11, per la Valle del Serchio, al santuario della Stella a Fosciandora; alle ore 16 al santuario della Madonnina a Capannori per la Piana di Lucca; alle ore 18 nella chiesa di sant’ Antonio a Viareggio per la Versilia.