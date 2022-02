Solidarietà: Caritas Bolzano-Bressanone, il progetto “72 ore senza compromessi” rimandato ad ottobre 2022

La settima edizione del progetto “72 ore senza compromessi”, in programma per questa primavera, viene rimandata a causa dell’attuale situazione di diffusione del coronavirus e avrà luogo dal 12 al 15 ottobre 2022. Tuttavia le strutture, associazioni e organizzazioni in ambito sociale, gli enti pubblici e le parrocchie, ma anche i giovani interessati a partecipare a questa importante iniziativa di solidarietà, possono già presentare le proprie proposte e registrarsi fin da subito. L’iniziativa è organizzata da Südtirols Katholischer Jugend, youngCaritas della Caritas di Bolzano-Bressanone e Südtiroler Jugendring. “Con questo progetto vogliamo promuovere l’impegno sociale ed ecologico dei giovani che sono chiamati a ‘sporcarsi le mani’ mettendosi al servizio della comunità per 72 ore. Sarà un’occasione per provare nuove esperienze e stringere nuove amicizie, col fine ultimo di abbattere i pregiudizi”, spiega Stefanie Arend di youngCaritas.

Per realizzare l’esperienza “72 ore senza compromessi”, gli organizzatori sono alla ricerca di associazioni, parrocchie, strutture di distribuzione viveri, case di riposo, case per persone senza dimora e altre organizzazioni sociali ed eco-sociali, disponibili a coinvolgere gruppi di giovani in azioni di volontariato. Le attività dovranno svolgersi in tre giorni, e i giovani saranno ospitati 24 ore su 24 nelle strutture coinvolte. “I compiti assegnati devono andare a beneficio del prossimo e dell’intera società. Una sfida impegnativa, ma non impossibile”, spiega Georg Gasser, direttore del Südtiroler Jugendring. Le attività da svolgere possono toccare diversi ambiti: “Dalla ristrutturazione di una casa di riposo o di un centro giovanile, alla riqualificazione di case per rifugiati o di parco giochi per bambini, fino all’organizzazione di feste in residenze per anziani e molto altro”, racconta Franzi Seebacher della Südtirols Katholischer Jugend, ricordando come i promotori dell’iniziativa siano pronti a ricevere nuove idee e proposte.

Proposte e progetti possono essere presentati entro il 17 agosto 2022, presso gli uffici della youngCaritas in via Cassa di Risparmio 1, a Bolzano (telefono: 0471 304 333;e-mail: info@youngcaritas.bz.it). In questa sede, gli interessati possono inoltre ricevere maggiori informazioni e consigli sulla preparazione del progetto.

Stimolare la creatività rimboccandosi le maniche e facendosi coinvolgere in nuove esperienze: è questo l’obiettivo principale dell’iniziativa “72 ore senza compromessi”. Un grande progetto sociale in cui organizzazioni e giovani possono beneficiare della reciproca cooperazione. Per fare la differenza, progettando e realizzando insieme nuove idee, mettendo creatività e spirito di squadra a servizio della comunità.

I giovani interessati possono partecipare individualmente (dai 18 anni) o in gruppo (dai 14 anni). Le iscrizioni, aperte fino al 15 settembre 2022, possono avvenire attraverso il portale online skj.bz.it, oppure contattando il telefono 0471 970 89 o l’indirizzo e-mail: info@skj.bz.it, dove verranno fornite tutte le informazioni necessarie.