Cammino sinodale: a Francoforte terza Assemblea per 230 vescovi e laici. Si discute documento su “comunicazione e gestione dei conflitti”

Terza Assemblea sinodale al via, in Germania, dal 3 al 5 febbraio a Francoforte sul Meno. Ancora nella grande Fiera, perché ci sia distanziamento sufficiente per evitare contagi, i 230 delegati del cammino sinodale della Chiesa cattolica in Germania continueranno a discutere sui testi: tra le mani di vescovi, laici, religiosi e religiose, giovani e meno giovani che, per volontà della Conferenza episcopale tedesca e del Comitato centrale dei laici, nel 2019 hanno intrapreso questo percorso di confronto e ripensamento. Nel programma la prima lettura di testi che nell’Assemblea di settembre non erano ancora pronti (ad esempio il contributo sulla vita del sacerdote oggi) o era mancato il tempo di esaminare. Per alcuni testi è prevista la lettura della seconda redazione, alla luce dei confronti avvenuti nella scorsa Assemblea (il testo teologico di fondo, quello sul tema del potere e della corresponsabilità nella Chiesa e uno sul “coinvolgimento dei fedeli nella nomina del vescovo diocesano”). I lavori cominceranno con la relazione della presidenza e la presentazione di un documento sulla “buona comunicazione e la gestione dei conflitti”. Oltre al confronto sui testi, del programma delle tre giornate di lavoro, come di consueto, fanno parte le relazioni sullo stato del processo di “elaborazione e chiarimenti sugli abusi sessuali” e le osservazioni da parte degli ospiti stranieri presenti alla sessione. Sul sito del cammino sinodale si potranno seguire in diretta tutti i lavori assembleari e consultare i documenti che verranno discussi.