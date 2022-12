Teologia: presentazione oggi alla Basilica Antica del Santuario di Paola del nuovo libro del card. Gerhard Müller “Il Papa – missione e ministero”

Sarà presentato oggi alle ore 17.45 presso la Basilica Antica del Santuario di Paola il nuovo libro del card. Gerhard Müller, prefetto emerito per la Dottrina della Fede, dal titolo “Il Papa – missione e ministero”, edito da Cantagalli. “Con il nuovo saggio teologico – si legge in un comunicato dei Frati Minimi – il card. Müller, forte della sua esperienza di vescovo e Prefetto Emerito della congregazione per la Dottrina della fede, l’istituzione vaticana più intimamente legata al Papa, introduce le sue esperienze e osservazioni, le sue riflessioni e le sue note sull’origine, sull’essenza e la missione del Successore di Pietro”. Promosso dalla Fondazione San Francesco di Paola onlus, l’evento si colloca all’interno delle riflessioni sociali ed epistemologiche intraprese dalla stessa Fondazione per veicolare la lettura quale mezzo di informazione conoscitiva. Dopo i saluti del Rettore del Santuario, P. Francesco Maria Trebisonda, dialogherà con l’autore il giornalista de “La Verità”, Alessandro Rico.